أنقرة (زمان التركية) – نفى وزير الداخلية التركي في لقاء تلفزيوني مسئولية حركة الخدمة عن محاولة انقلاب عام 2016 العسكري، لكن المذيع استخرج منه تصريحًا مغايرًا في الحلقة ذاتها.

وزير الداخلية سأل نفسه قائلا: “هل يمكن أن يترككم مدبرو انقلاب 2016 وشأنكم؟ وهل منظمة فتح الله كولن من دبر الانقلاب؟، ثم أجاب على نفسه قائلا “ليست منظمة فتح لله كولن من دبر الانقلاب! إن (مدبري الانقلاب الحقيقيين) لن يتركوكم وشأنكم. لا يمكنكم الصمود أمامهم إلا بأقدام راسخة”.

ولما أدرك مقدم البرنامج خطورة تصريحات وزير الداخلية عاد بعد دقائق ليسأل الوزير، قائلاً: “ما المقصود من قولك إن منظمة فتح الله غولن لا تقف وراء محاولة الانقلاب”، في مسعى منه لالتقاط تصريحات تؤيد الرواية الرسمية للانقلاب التي تتهم حركة الخدمة وملهما فتح الله كولن بالمسئولية الكاملة عن أحداث 2016 التي حركها الجيش.

وعندها حاول الوزير تدارك الأمر وأعاد صياغة عباراته ليتراجع عن تصريحاته السابقة، قائلاً: “أنا قصدت أن منظمة فتح الله غولن دبرت الانقلاب مع حلفائها الآخرين”.

وبحسب تعليق لأحد المستخدمين على موقع الفيديو الذي تم تداوله بكثافة على تويتر في تركيا “تظل حقيقة أن غش القلوب تظهره فلتات اللسان وصفحات الوجوه، كما جاء في قول منسوب إلى أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه: (مَا أَضْمَرَ أَحَدٌ شَيْئاً إِلاَّ ظَهَرَ فِي فَلَتَاتِ لِسَانِهِ، وَصَفَحَاتِ وَجْهِهِ).

وكان لرئيس وزراء تركيا الأسبق بن علي يلدريم تصريحات في عام 2018 تؤيد رواية المعارضة التي تعتبر أن انقلاب عام 2018 كان مدبرًا أو بعلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاستغلاله في تصفية المعارضة.

وقال بن علي يلدريم في تصريحات خلال حوار مصور مع وكالة الأناضول، إن أكثر مشروع نفذوه وأزعجهم هو انقلاب 2016.