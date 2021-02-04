أنقرة (زمان التركية)- كشفت نتائج استطلاع رأي عدم تأييد المنتمين لتحالف الجمهور الحاكم الذي يضم، حزبي “العدالة والتنمية والحركة القومية” لقرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتعيين مليح بولو رئيسا لجامعة البسفور.

وأوضح استطلاع رأي لمؤسسة متروبول للأبحاث أن أعضاء العدالة والتنمية لا يؤيدون قرار أردوغان بخصوص جامعة البوسفور

وأوضح استطلاع الرأي أن 50.6% من المنتمين لحزب العدالة والتنمية يجدون أن قرار أردوغان بتعيين بولو في رئاسة الجامعة خاطئ.

وقال 62.8% من المنتمين لحزب الحركة القومية إن قرار التعيين أيضا غير صحيح.

وبالنسبة لأعضاء حزب الشعب الجمهوري، فأكد 90.2% منهم أن قرار أردوغان بخصوص بولو خاطئ، ووصلت هذه النسبة إلى 85.1% عند مؤيدي حزب الخير، و93% عند ناخبي حزب الشعوب الديمقراطي.

يذكر أنه على مدار شهر، يحتج طلاب وأعضاء هيئة تدريس جامعة البوسفور على تعيين رئيس جديد لها دون انتخابات.

الاحتجاجات قابلها نظام أردوغان بحملة قمع كبيرة، حيث تم اعتقال 159 طالبا من جامعة البوسفور، وتعرض هؤلاء الطلاب للعنف في واحدة من أبرز الجامعات في تركيا.

ووصفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، ما يحدث داخل البوسفور بـ”حرب” يهدف أردوغان من خلالها إلى السيطرة على الجامعة.