أنقرة (زمان التركية) – اعتدت الشرطة في إزمير غرب تركيا بشكل عنيف على تظاهرة تضامنية مع طلاب جامعة البسفور.

وأفادت تقارير أنه تم اعتقال أكثر من 50 من المشاركين في التظاهرة التضامنية مع طلاب جامعة البوسفور، التي تعتبر من أعرق الجامعات المرموقة التركية التي تدرس باللغة الإنجليزية.

وتتواصل التظاهرات الاحتجاجية ضد تعيين القيادي في حزب العدالة والتنمية، مليح بولو، رئيسا لجامعة البسفور بموجب قرار رئاسي.

ورغب عدد من الطلاب في تنظيم وقفة تضامنية مع طلاب الجامعة بحي شهداء قبرص في منطقة ألسانجاك بمدينة إزمير، غير أن الشرطة لم تسمح لهم حتى بإلقاء بيان صحفي واعتدت عليهم باستخدام غاز الفلفل.

هذا وقامت الشرطة باعتقال 51 من المشاركين في الوقفة التضامنية.