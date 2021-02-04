أنقرة (زمان التركية)- قال رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، إن الرئيس رجب أردوغان لم يفي بالدستور الذي أقسم عليه حتى نثق في مبررات لصياغة دستور جديد.

تصريحات كيليتشدار أوغلو زعيم المعارضة في تركيا جاءت ردا على دعوات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لصياغة دستور جديد.

وأوضح كيليتشدار أوغلو خلال مؤتمر صحفي له اليوم مع رئيس حزب السعادة، تمال كرم الله أوغلو، أنه يجب على تركيا الخروج من المناخ الاستقطابي وأزمات البطالة والفقر والانتحار، وتغيير العقلية الحاكمة أولا، قبل صياغة دستور جديد.

وتابع رئيس حزب الشعب الجمهوري: “السيد أردوغان بادر بطرح موضوع صياغة دستور جديد، ولكن من أجل بدء هذا النقاش يجب أولاً الالتزام بالدستور الحالي. هل الدستور الحالي يتضمن بند الموضوعية، نعم يضم ذلك، هل تم حلف اليمين على الالتزام بالموضوعية، نعم تم ذلك، ولكن هل تم تطبيقه، لا لم يتم تطبيق”.

وتساءل كيليتشدار أوغلو: كيف نؤمن ونثق بوعد أو دعوة قدمها شخص لا يطبق الدستور الحالي؟

يذكر أن أردوغان كان قد أوضح أن السبب وراء دعوته لصياغة دستور جديد هو أنه رغم كل التغييرات في الدستور الحالي لم يتم التخلص من آثار نظام الوصاية (العسكرية)، مضيفًا بقوله: “من الواضح أنه في صلب مشاكل تركيا دساتير صاغها انقلابيون منذ التسعينات، ربما آن الأوان لتفتح تركيا نقاشا حول دستور جديد”.