لندن (زمان التركية) – يستعد مانشستر سيتي الإنجليزي لبدء المفاوضات مع بوروسيا دورتموند الألماني لضم مهاجمه النرويجي إيرلينغ هالاند الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة ميرور الإنجليزية، الجمعة، أن مانشستر سيتي يجهز عرضًا بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني لإقناع دورتموند بالتخلي عن خدمات المهاجم الشاب.

ويتضمن عقد هالاند مع الفريق الألماني شرطًا جزائيًا بقيمة 66 مليون جنيه إسترليني لكنّه لن يفعل إلا في صيف 2022، بينما يبحث بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن مهاجم في أقرب فرصة لتعويض الرحيل المتوقع للأرجنتيني سيرجيو أغويرو عن صفوف الفريق.

وينتهي تعاقد أغويرو (32 عامًا) مع الفريق الإنجليزي الصيف المقبل. وعانى اللاعب المخضرم من العديد من الإصابات في الفترة الأخيرة.

ولم يقدم البرازيلي غابريل خيسوس المهاجم البديل في صفوف الفريق الإنجليزي أوراق اعتماده بعد رغم تواجده في صفوف مانشستر سيتي منذ 4 سنوات. ووفقًا للتقرير نفسه فإن “غوارديولا لا يرى خيسوس قادرًا على قيادة هجوم الفريق”.

ويواجه مانشستر سيتي منافسة من أندية أخرى مهتمة بضم اللاعب النرويجي أبرزها مانشستر يونايتد. وقالت ميرور إن سيتي سيقدم للاعب راتبًا كبيرًا يُقدر بنحو 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد، لقطع الطريق أمام الفرق الأخرى الراغبة في ضمه.

وانتقل هالاند (20 عامًا) إلى بوروسيا دورتموند في يناير 2020. ويقدم المهاجم النرويجي مستوى مميز، وسجل هذا الموسم 22 هدفًا خلال 21 مباراة خاضها.

يُذكر أن مانشستر سيتي سبق له ضم والد المهاجم النرويجي ألف-أنجي هالاند في الفترة بين عامي 2000 و2003.