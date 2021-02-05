القاهرة (زمان التركية) – توفي قبل قليل، الممثل المصري عزت العلايلي عن 86 عاماً، بعد أزمة صحية مفاجئة، ومن المقرر أن تشيع جنازته عقب صلاة العصر من أحد مساجد مدينة السادس من أكتوبر.

وكان آخر ظهور للفنان الراحل في جنازة الكاتب وحيد حامد قبل أسابيع، فيما كان آخر ظهور فني له في مسلسل “قيد عائلي” الذي عُرض عام 2019 مع الفنانين صلاح عبدالله وميرفت أمين وبوسي، بينما كان آخر ظهور سينمائي له في فيلم “تراب الماس”، مع آسر ياسين، ومنة شلبي، ومن إخراج مروان حامد.

ونشر نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، صورة عبر حسابه الموثق على موقع إنستغرام، ناعياً العلايلي، وواصفاً الراحل بـ”فارس الدراما العربية”، فيما خيمت حالة من الحزن على الوسط الفني في مصر، بعد انتشار الخبر.

وُلد عزت العلايلي في حي باب الشعرية عام 1937، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، وظلّ يعمل مُعداً للبرامج التلفزيونية بعد تخرجه، حتى حصل على أولى الفرص التمثيلية من خلال فيلم “رسالة من امرأة مجهولة”، عام 1962.

وظهر العلايلي قبل نحو شهر في برنامج “صاحبة السعادة” الذي يُعرض عبر فضائية “dmc”، والذي تحدّث فيه عن مشواره الفني، وكذلك أسرته، كما دخل في نوبة بكاء على الهواء، تأثراً برحيل زوجته، التي قال عنها: “صاحبة فضل عليّ.. أنا ولا حاجة من غيرها.. ماكنتش متخيل إنها تسيبني.. ساعات أدوخ وأنا لوحدي في البيت وأقوم من النوم على صوتها”.

وقدّم الفنان الراحل خلال مسيرته الطويلة ما يقرب من 180 عملاً فنياً بين السينما والدراما والمسرح والاذاعة. ومن أبرز أفلامه: “الأرض، والاختيار، والسقا مات، وبئر الخيانة، والطريق إلى إيلات”.