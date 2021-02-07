أنقرة (زمان التركية)ــ يترقب أصحاب محلات المجوهرات في تركيا قدوم “عيد الحب” بتفاؤل كبير حيث أن له أهمية كبيرة بالنسبة إليهم كما بالنسبة للعشاق والأزواج. ويقول صائغي المجوهرات إن المناسبات الخاصة مثل عيد الحب يتوقف عليها نحو 30 في المائة من حجم التجارة السنوية لصناعة المجوهرات، وتزداد أهمية ذلك لتعويض الخسائر التي شهدها قطاع صناعة المجوهرات متأثرًا بتفشي وباء كورونا.

صرح مصطفى أتاييك، رئيس مجلس إدارة غرفة اسطنبول للمجوهرات (İKO)، أن اتجاهات التسوق الاستهلاكية تظهر أن الناس يقومون بتسوق الهدايا في المناسبات الخاصة، وقطاع المجوهرات على وجهه التحديد يتوقع إقبالا كبيرا يوم السبت، 13 فبراير والأحد 14 فبراير حيث سيتزامن عيد الحب مع انتهاء قيود الحظر في نهاية الأسبوع.

وقال أتاييك لوكالة الأناضول إن المناسبات الخاصة وتحديدا عيد الحب، تغطي 25-30 في المائة من حجم التجارة السنوية لصناعة المجوهرات.

مشيرًا إلى أن نشاط التسوق بدأ قبل أسبوع واحد، أكد أتاييك أن يوم 14 فبراير له أهمية كبيرة لصائغي المجوهرات.

قال أتاييك إن المنتجين ومتاجر البيع بالتجزئة كانوا يعملون بجد لعرض أحدث المجوهرات وبأسعار معقولة لعيد الحب قبل أشهر “وكأنه لم يكن هناك وباء”، أضاف: “خاصة في هذه الأيام الصعبة، أصبح من المهم أن نجعل أحباءنا سعداء بالهدايا التي تحافظ على قيمتها للأجيال. تبذل علاماتنا التجارية -المحلية- للمجوهرات أيضًا جهدًا لخلق الطلب من خلال الحملات الإعلانية”.

وحول مدى الإقبال على شراء الهدايا من المجوهرات، قال “الحقيقة إن التسوق في العام الجديد أقل بكثير من التوقعات. بالنسبة لصناعتنا، التي شهدت أسوأ عام في تاريخها -خلال 2020- بسبب الوباء ولم تستحوذ على الحجم التجاري الذي أرادته في التسوق في العام الجديد، فإن عيد الحب في 14 فبراير يوفر فرصة مهمة لتحريك الأسواق. الاتجاه الهبوطي في أسعار الذهب منذ نوفمبر يدعم التوقعات الإيجابية بشأن التسوق في عيد الحب”.

تفاؤل كبير

أضاف “نتوقع أن تصل الديناميكية في شراء المجوهرات الذهبية إلى ذروتها في 12 فبراير”.

صرح مصطفى أتايك أن ما يجعل صائغ الذهب متحمسا هو أن يوم 14 فبراير، عيد الحب يتزامن مع يوم الأحد مع انتهاء قيود عطلة نهاية الأسبوع، وقال: “اتجاهات التسوق الاستهلاكية تظهر أن شعبنا بشكل عام يقوم بشراء الهدايا في أيام خاصة، حتى في الساعات الأخيرة. ضمن هذا النطاق، سيسعد زملاؤنا الصائغين بقرار رفع الحظر يوم السبت 13 فبراير والأحد 14 فبراير. محلات المجوهرات لديهم مخزون يزيد عن 5 مليارات دولار، عيد الحب سيمنحهم متنفسًا”.

ومذكّرًا بأن الأسواق والمخابز تفتح في عطلات نهاية الأسبوع مع انتهاء قيود حظر التجوال، قال أتاييك: “يمكن لمواطنينا الذهاب إلى صائغ الحي القريب للتسوق والمساهمة في إسعاد أحبائهم”.

وذكر أتاييك أنهم يتوقعون أن تشتد حركة التسوق في الفترة من 11 إلى 12 فبراير بدلاً من 13 إلى 14 فبراير، بسبب القيود المفروضة على متاجر المجوهرات هذا العام، “نتوقع أن يصل النشاط في شراء المجوهرات الذهبية إلى ذروته خاصة في الجمعة، 12 فبراير”.

وذكر أن “أولئك الذين يريدون إسعاد أحبائهم يفضلون منتجات الذهب التي يتراوح سعرها بين 700 و 3 آلاف ليرة تركية”

صرح رئيس شركة İKO Atayık أن صائغي المجوهرات ينتظرون عملائهم بخيارات مجوهرات غنية مناسبة لكل ميزانية، وقال إن أفضل هدية يتم تقديمها في عيد الحب هي جوهرة، بغض النظر عن ثمنها وحجمها، حيث إنها لا تتقادم أبدًا وتنتقل من جيل إلى جيل.

فيما يتعلق بالمنتجات التي تجذب أكبر قدر من الاهتمام في فئات المجوهرات، قال أتاييك: “في مجموعة المجوهرات الذهبية، هناك طلب على العقود، والخواتم، والأقراط، والأساور، والقلائد، ومجموعات الذهب. وفي هذه الفئة، تتراوح مجوهرات الهدايا بين 700 و 3 آلاف ليرة تركية”.

وفي فئة منتجات الألماس، قال “لا يزال هذا هو الأكثر طلبًا في عيد الحب. كما في عام 2020، تحظى الخواتم الفاخرة والأقراط والمجوهرات المصنوعة من الألماس بشعبية كبيرة. في العموم، يفضلون المجوهرات التي يبلغ سعرها 4 آلاف ليرة تركية”.

وأوضح أتاييك أنه في فئة اللؤلؤ يفضل شراء المنتجات الخفيفة والحديثة والأنيقة ذات اللآلئ الصغيرة والقلائد ذات اللآلئ المبطنة وقلائد السلسلة المصنوعة من اللؤلؤ والخواتم باللؤلؤ، ويمكن شراء هذه اللآلئ بميزانية تتراوح بين 1000 و 2500 ليرة تركية.

كما أشار إلى أن العملاء الذين يريدون مجوهرات اقتصادية ولكن أنيقة وفقًا لميزانيتهم يخترون ​​المجوهرات الفضية.

أتاييك، أوصى أيضا بنماذج الأواني الفضية في النزل التاريخية في البازار الكبير وكالجيلار هان وباستيرماسي هان، وقال “لأولئك الذين يرغبون في الخروج من الكلاسيكية في عيد الحب يمكنهم مفاجأة أحبائهم بهذه الأعمال الفريدة التي يمكن الاحتفاظ بها لسنوات. يمكنهم شراء مرايا صغيرة وكبيرة الحجم ومجموعات فرش مشط مرآة وورود وبطاقات عمل في النطاق السعري من 40 إلى 700 ليرة تركية “.

صرح مصطفى أتايك أنهم يعتقدون أن الاتجاه الهبوطي في أسعار الذهب سينعكس إيجابًا على المبيعات بنسبة 5-10 في المائة، وأن أول تأثير إيجابي لذلك يمكن رؤيته في التسوق في عيد الحب.