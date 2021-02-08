أنقرة (زمان التركية) – رفضت ألمانيا الطلب الذي تقدمت به تركيا إليها بشأن ترحيل البروفيسور عالم الدين التركي سعاد يلدريم المعروف بمؤلفاته الإسلامية العلمية.

وجه مكتب المدعي العام في أنقرة تهماً مختلفة إلى عالم الدين يلدريم، بما في ذلك إنشاء وإدارة منظمة إرهابية، والتجسس السياسي والعسكري، والاختلاس المشروط، وتزوير الوثائق الرسمية، وتقدم مكتب النائب العام من خلال وزارة العدل بطلب إلى ألمانيا من أجل تسليم يلدريم.

الخارجية الألمانية رفضت تسليم يلدريم، مشيرة إلى أنها لن تسلم إلى تركيا الأشخاص المحكموم عليهم بالسجن المؤبد، وأن الطلب التركي لا يستحق حتى التدقيق نظرا لمخالفته الصريحة لحقوق الإنسان.

وأضافت الخارجية الألمانية أن الموافقة على طلب التسليم لن يتماشى مع الحد الأدنى من المعايير القانونية الدولية السارية في ألمانيا والدستور الألماني ومبادئ القانون الأساسية.

كما أشارت الخارجية إلى أن يلدريم بالأساس لم يتم العثور عليه داخل ألمانيا، وأن الأستاذ الجامعي ربما استقر في بلد أوروبي آخر.

يذكر أن جميع الدول الأوروبية ترفض طلبات تركيا الخاصة بإعادة المنتسبين إلى حركة الخدمة.

يذكر أن سعاد يلدريم يعتبر من العلماء لمعاصرين في تركيا وألف أكثر من 50 مؤلفًا في العلوم الإسلامية، أبرزها ترجمة معاني لقرآن إلى اللغة التركية، وتفسير سورة الأنعام، وتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم، والمدخل إلى علوم القرآن، والانبعاث بالقرآن، ومفهوم الألوهية في القرآن الكريم، ودراسة مقارنة: النصرانية وفق المصادر المتوفرة، وأخطاء الاستشراقيين، شرح أربعين حديثًا، وغيرها.

كما أن الأستاذ يلدريم ترجم من الفرنسية كتاب “القرآن والتوراة والإنجيل دراسة في ضوء العلم الحديث” لمؤلفه الفرنسي موريس بوكاي إلى اللغة التركية