أنقرة (زمان التركية) – أعد نائب حزب الشعب الجمهوري من مدينة إسطنبول سيزجين تانريكولو تقريرا حول انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا على مدار 18 عامًا وهي فترة حكومة حزب العدالة والتنمية.

التقرير الذي جاء تحت عنوان “حطام الانتهاكات الحقوقية في عهد حكومة حزب العدالة والتنمية” أوضح أنه تم انتهاك الحق في الحياة لـ 43780 شخصًا، وتعرض 27 ألفًا و493 شخصًا للتعذيب، واعتقل 808 صحفيين خلال 18 عامًا.

وبحسب التقرير، فقد توفي 112 من الذين انتهك حقهم في الحياة نتيجة جرائم القتل بدافع الكراهية، وقتلت 6721 امرأة، ولقي 26407 شخصا مصرعهم خلال حوادث العمل، كما فقد 2380 شخصا حياتهم في السجون نتيجة الإهمال.

وأضاف التقرير أن 261 شخصا فقدوا حياتهم بسبب جرائم قتل مجهولة الجاني، فضلا عن وفاة 781 لاجئًا أثناء محاولتهم الهجرة وتأسيس حياة جديدة.

وتابع التقرير: “تم اعتقال 808 صحفيين خلال 18 عاما و87 منهم ما زالوا في السجن. كان عام 2017 هو العام الذي تم فيه اعتقال معظم الصحفيين، وسُجن 206 صحفيين هذا العام”.

كما تحدث تانريكولو عن تأزم الأوضاع بشكل أكبر في تركيا خلال فترة تفشي كورونا، حيث قال: “لقد مكننا الوباء من رؤية الوضع في بلدنا من منظور جديد. على سبيل المثال، فهمنا مرة أخرى كيف أن “الحق في الحياة” قابل للانتهاك في أية لحظة، وهو المفهوم الأول الذي يتبادر إلى الذهن عند ذكر حقوق الإنسان”.