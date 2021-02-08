قيصري (زمان التركية) – أعلن بيان صادر عن مركز “قنديلي” التركي لرصد ودراسة الزلازل أن هزة أرضية بلغت شدتها 6.4 درجات على مقياس ريختر ضربت شمال شرق مدينة قيصري وسط البلاد.

وجاء في البيان “لقد وقعت الهزة على عمق 17 كيلو متراً وعند دائرة عرض 11.39 شمالاً وخط طول 07.36 شرقاً”.

هذا وأفادت السلطات التركية عدم وقوع خسائر مادية أو بشرية، غير أن المواطنين شعروا بالخوف حيث غادر بعضهم منازلهم إلى الشوارع لبعض دقائق.

يذكر أن تركيا وتتعرض بكثرة لزلازل وهزات أرضية بسبب وقوعها في منطقة نشاط زلزالي، ويحذر خبراء من زلزال مدمر قد تتعرض له مدينة إسطنبول.