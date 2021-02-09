أنقرة (زمان التركية) – بعد توقف دام 10 سنوات، هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة إسرائيلية في مطار إسطنبول يوم الأحد الماضي الموافق 7 فبراير 2021.

والطائرة التابعة لشركة “يسرائير” الإسرائيلية حصلت على الموافقة الكاملة من السلطات التركية والإسرائيلية للهبوط في مطار إسطنبول.

ونشرت الشركة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو يظهر لحظة هبوط الطائرة في مطار إسطنبول تحت عنوان “عشر سنوات دون رحلات الركاب الإسرائيلية إلى تركيا”.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، فإن سبب عدم هبوط رحلات الطيران الإسرائيلية في تركيا خلال العقد الأخير يعود إلى البروتوكولات الأمنية السارية في الدولة العبرية والتي تشترط وجود كوادر أمنية إسرائيلية في الدولة المضيفة لهبوط طائرة ركاب إسرائيلية في أراضيها.

يذكر أن تقارير إسرائيلية أفادت أواخر العام الماضي أن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، يسعى إلى الوساطة بين إسرائيل وتركيا، في محاولة لإعادة العلاقات بينهما، و”شرع باتخاذ خطوات عملية” في هذا الاتجاه.

وأعقبت ذلك تصريحات صحفية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد فيها أن “بلاده ترغب في علاقات أفضل مع إسرائيل، لكن سياسة الدولة العبرية تجاه فلسطين تحول دون ذلك”، مؤكدًا أن العلاقات الاستخباراتية بين أجهزة الدولتين لم تنقطع أبدًا.

وتوترت علاقات البلدين بشدة في السنوات الماضية، على الرغم من قوة العلاقات التجارية، وتبادل طرد السفراء في عام 2018 في أعقاب مقتل عشرات الفلسطينيين عند السياج الأمني مع قطاع غزة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقتل 9 أتراك خلال حادثة الاقتحام الإسرائلي لسفينة مافي مرمرة عام 2010.