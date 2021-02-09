أنقرة (زمان التركية) – نظم أصحاب المقاهي والبارات والمطاعم في تركيا وقفة احتجاجية بالتصفيق وإشعال الأنوار ومن ثم إطفائها، وذلك من أجل مطالبة السلطات بإعادة فتح محلاتهم التجارية المغلقة منذ فترة طويلة بسبب جائحة كورونا.

ونظم أصحاب المقاهي والبارات والمطاعم، أحد أكثر القطاعات تأثرا بجائحة كورونا، الوقفة الاحتجاجية لتسليط الضوء على المشاكل الاقتصادية التي يواجهونها، حيث وقف العاملون في هذه المرافق أمام محلاتهم التجارية وصفقوا وأطلقوا الصافرات مطالبين بإعادة فتح محلاتهم التجارية.

واستخدم التجار عديدا من الهتافات أثناء المظاهرة الاحتجاجية أبرزها: “اسمعوا نداءات الشارع واستجيبوا لمطالب العمال واعترفوا بحقوقهم. لا تغلقوا محلاتهم أو عليك التكفّل بها”.

وعلى خلفية الدعوة التي أطلقتها منصة التضامن مع أصحاب المقاهي والمطاعم والبارات (KABARE)، خرج أصحاب عديد من المحلات، وفي مقدمتها الموجودة في أحياء “كونور” و”سقاريا” و”سلانيك” في أنقرة، إلى الشوارع في تمام الساعة 18:30 من مساء أمس وأطلقوا الصافرات.

Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle iflasın eşiğine gelen, binlerce işçisi işsizliğe mahkum edilen kafe, bar, restoran işletmecileri ve işçilerinin oluşturduğu KABARE’nin çağrısıyla bugün saat 18:30 ile 19:00 arasında Ankara’nın pek çok yerinde alkışlı protestolar yapıldı. pic.twitter.com/NerUM7OoAu — Alınteri (@GazeteAlinteri) February 8, 2021



هذا وطالب أصحاب تلك المرافق السلطات التركية بإعادة فتحها شريطة اتباع قاعدة التباعد الاجتماعي وتفعيل الكود الصحي (HES) المعتمد من وزارة الصحة.