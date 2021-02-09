أنقرة (زمان التركية) – أقدم مواطن تركي يدعى تورجاي آداق في مدينة كوجالي غرب تركيا على الانتحار بسبب معاناته من البطالة وعجزه عن سداد ديونه.

وفي مساء يوم أمس قام تورجاي، عضو مجلس البلدية عن حزب الشعب الجمهوري ببلدة كارتبه التابعة لمدينة كوجالي، بالقفز من أعلى ممر المشاة العلوي في أحد الطرق السريعة.

وزعمت مصادر مطلعة أن سبب انتحار تورجاي العاطل عن العمل قد يكون المشكلات الاقتصادية التي كان يعاني منها.

وفور تلقيها بلاغًا بالواقعة، توجهت فرق الشرطة والفرق الطبية إلى موقع الحادث، ونقلت تورجاي عقب خضوعه للإسعافات الأولية إلى مستشفى كوجالي الحكومي، غير أن محاولات الأطباء لم تفلح في إنقاذه.