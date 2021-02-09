إسطنبول (زمان التركية) – ضربت عاصفة هوائية صباح اليوم الثلاثاء، مدينة إسطنبول، تسببت في اقتلاع الأشجار والأسقف وتدمير السيارات.

عقب التحذير الذي أطلقته مديرية الأرصاد الجوية بخصوص هبوب عاصفة شديدة، شهد الشطر الأوروبي من مدينة إسطنبول بما في ذلك سلطان غازي، وغازي عثمان باشا، وباكيركوي، وباججيلار، وبيوغلو، وكاغيثان، وبايرام باشا، وإسنلر، سقوط أمطار خفيفة بعدها انطلقت العاصفة.

العاصفة تسببت في تدمير العشرات من السيارات نتيجة سقوط الأسقف عليها، فضلا عن اقتلاع أشجار.

وحدث اضطراب في حركة المرور على جسر السلطان محمد الفاتح وجسر البوسفور، كما واجه راكبو الدراجات النارية صعوبة في عبور الجسر بسبب الرياح العاتية.

وقالت شركة إسطنبول للحافلات البحرية إنها ألغت بعض الخدمات، بما في ذلك الخطوط بين محافظتي إسطنبول وبورصة.