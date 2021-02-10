أنقرة (زمان التركية) – ارتفع سعر السميت الذي يزن 100 جرام إلى 2.5 ليرة.

والسميت الذي كان يبلغ سعره 2 ليرة، سجل ارتفاعا بنسبة 25% ليصل إلى 2.5 ليرة.

وأعلن منتجو السميت أنهم تحولوا إلى السعر الجديد مع التعريفة الجمركية القادمة من اتحاد غرف التجار والحرفيين في إسطنبول.

وذكر منتجو السميت أن أسعار الطحين ارتفعت بنسبة تزيد عن 50 بالمائة، وأن أسعار السمسم ارتفعت بنسبة 20-25 بالمائة منذ العام الماضي، فضلا عن الزيادة في تكاليف الكهرباء والمياه.

سبب تطبيق التعريفة الجديدة يعود إلى الزيادة في التكاليف، وتمت المبيعات بين 1.75 و2.5 ليرة.

يذكر أن معدلات التضخم في تركيا قفزت مجددا خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، ما يضاعف أزمات الأتراك المعيشية فى ظل غياب الحلول الحكومية.

وقالت هيئة الإحصاء التركية إن التضخم في يناير الماضي بلغ 14.97% على أساس سنوي، بنسبة زيادة وصلت إلى 1.68% مقارنة مع ديسمبر/ كانون الأول 2020، و12.53% على أساس متحركات الاثني عشر الماضية، في حين أن المؤسسات الاقتصادية المستقلة تؤكد أن الرقم الحقيقي للتضم أعلى بكثير من المعلن.