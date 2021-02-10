أنقرة (زمان التركية) – كشفت تقديرات إدارة الموازنة والاستراتيجية بالرئاسة التركية عن عجز الحكومة عن تحقيق أي من أهداف الموازنة.

التقرير الذي حمل عنوان “الحاجة المالية ومواردها لموازنة الإدارة المركزية” واستند إلى معطيات وزارة الخزانة والمالية درس إنجازات الفترة بين شهري يناير/ كانون الثاني وديسمبر/ كانون الأول وأهداف عام 2020 المدرجة ضمن البرنامج المالي للخزانة.

وكشف التقرير عن عجز السلطات التركية عن تحقيق أي من أهداف البرنامج، حيث توقع البرنامج أن يبلغ إجمالي الاقتراض خلال العام الماضي نحو 357.2 مليار ليرة، غير أن حجم الاقتراض الفعلي خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني وديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي بلغ 484.8 مليار ليرة.

وكان البرنامج يهدف إلى تسجيل اقتراض خارجي بحجم 57.6 مليار ليرة خلال العام الماضي، غير أن حجم الاقتراض الخارجي المسجل خلال العام الماضي بلغ 63.8 مليار ليرة.

وفيما يخص الاقتراض الداخلي كان البرنامج يهدف إلى تسجيل اقتراض خارجي بنحو 299.6 مليار ليرة خلال العام الماضي، غير أن حجم الاقتراض الداخلي الفعلي تجاوز هذه النسبة بشكل كبير مسجلا 420.9 مليار ليرة.

وكان برنامج وزارة الخزانة والمالية يتوقع أن يبلغ إجمالي خدمة الدين 352.1 مليار ليرة خلال العام السابق، غير أن إجمالي خدمة الدين المسجل خلال ذلك العام بلغت 364.2 مليار ليرة.

وفيما يخص هذا العام، توقع البرنامج المالي للخزانة أن يبلغ حجم الاقتراض الداخلي 541 مليار ليرة على أن يبلغ حجم الاقتراض الخارجي 77.6 مليار ليرة.

وتضمنت توقعات عام 2021 المدرجة بالبرنامج المالي للخزانة إجمالي استدانة بنحو 618.6 مليار ليرة وإجمالي خدمات دين بنحو 547.2 مليار ليرة، بجانب خدمات دين داخلي بنحو 449 مليار ليرة وخدمات دين خارجي بنحو 98.2 مليار ليرة.