أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير أعدته منظمة الشفافية الدولية السجل السيئ لحكومة حزب العدالة والتنمية بتركيا في مجال مكافحة الفساد.

فقد أعدت منظمة الشفافية الدولية، التي تجري دراسات في مجال مكافحة الفساد، تقريرا حول سياسات شركات الصناعات الدفاعية حول العالم الخاصة بمكافحة الفساد والرشوة.

أربع شركات تركية حصلت على تقييم سلبي في تقرير شفافية المؤسسات ومكافحة الفساد، إذ حصلت شركة أسلسان (Aselsan) على أعلى تقييم، في حين حصلت شركة صناعات الفضاء وشركة (STM) لهندسة وتجارة تكنولوجيا الدفاع، وشركة روكيتسان لصناعة الصواريخ والتجارة على أقل تقييم.

وتضمن التقرير 134 شركة من 38 دولة، حيث كشف التقرير أن نحو ثلاثة أرباع أضخم شركات الدفاع حول العالم لم تتخذ أية إجراءات بشأن مكافحة الفساد أو أنها بذلت جهودا ضعيفة في هذا الصدد.

وجاءت أربع شركات من تركيا ضمن الصفوف الأخيرة بالتقرير.

من جانبه، أشار الخبير الدفاعي بمنظمة الشفافية الدولية، بيتر كونز، إلى ارتفاع خطر الرشاوى بالصناعات الدفاعية قائلا: “ارتفاع خطر الفساد نابع من ارتفاع عدد الشركات في المجال الدفاعي ومشاركة عدد قليل منها في المناقصات الحكومية”.

وأضاف كونز أن ألمانيا تتولى مسؤولية خاصة باعتبارها أحد أكبر موردي السلاح في العالم.

هذا وجاءت شركات الصناعات الدفاعية الألمانية في مراتب متقدمة بمؤشر مكافحة الفساد.