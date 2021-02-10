أنقرة (زمان التركية) – تستمر في تركيا تداعيات ملصق “مطلوب” (Wanted) الذي أعده مجموعة من الشباب المعارضين للإعلان عن اختفاء صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن الأنظار بعد استقالته من منصب وزير الخزانة.

اعتقلت قوات الأمن التركية ثلاثة من شباب حزب الشعب الجمهوري في بلدة “كمال باشا” بمدينة إزمير على خلفية توزيع لجانه الشبابية ملصقًا في 81 مدينة وبلدة عن غياب وزير الخزانة والمالية السابق برات ألبيراق، صهر أردوغان، منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وبات عدم ظهور ألبيراق أمام الرأي العام منذ استقالته في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2020 محط حديث الرأي العام في تركيا، حتى هناك كواليس عن اتجاه أردوغان إلى احتجازه خشية أن يخرج ويدلي بتصريحات غير مرغوبة.

وفي هذا الإطار، قام المقر العام للجان الشبابية بحزب الشعب الجمهوري بإعداد ملصق حمل صورة ألبيراق وعبارة “مطلوب للعدالة”، وتم توزيع الملصق على شعب الحزب في 81 مدينة.

وتضمن الملصق أيضا رابط ” www.128milyardolar.com” في إشارة منه إلى الادعاءات المتداولة حول بيع البنك المركزي نحو 128 مليار دولار من احتياطيه خلال العام الماضي.

من جانبها، ذكرت صحيفة سوزجو أن قوات الأمن التركية اعتقلت كلا من أوزجان يلشان وسلمان دمير وجام أكبولوت، الأعضاء في حزب الشعب الجمهوري، بعد استدعائهم إلى مركز الشرطة في بلدة كمال باشا.

وعقب الحصول على أقوالهم بمديرية الأمن، أحالت النيابة الشباب الثلاثة بعد الانتهاء من استجوابهم إلى المحكمة المناوبة لتقضي بدورها بإخلاء سبيلهم.