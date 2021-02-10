أنقرة (زمان التركية) – كشفت خريطة افتراضية لمركز الدراسات الاستراتيجية والأمنية الأمريكي “ستراتفور” عن مناطق النفوذ لتركيا في عام 2050، تضمنت كلا من مصر والسعودية واليونان.

أزاح كتاب “مائة عام القادمة” لجورج فريدمان مؤسس “ستراتفور” الستار عن مناطق نفوذ تركيا الجغرافي المتوقع لعام 2050.

وفقا للخريطة المنشورة، سيمتد نفوذ تركيا من الشرق الأوسط إلى البحر الأبيض المتوسط، وإلى آسيا الوسطى، وهذا من شأنه إثارة قلق القوى الغربية وليست دول المنطقة فقط.

كما توضح الخريطة أن تركيا سيكون لها نفوذ في حوض بحر قزوين، حيث اليونان وجنوب قبرص وليبيا ومصر وسوريا والعراق ولبنان والأردن والمملكة العربية السعودية وعمان واليمن ودول الخليج وجورجيا وأرمينيا وأذربيجان وشبه جزيرة القرم وتركمانستان وكازاخستان.

وستراتفور هو مركز دراسات إستراتيجي وأمني أميركي، يعد أحد أهمّ المؤسسات الخاصة التي تعنى بقطاع الاستخبارات، ويعلن على الملأ طبيعة عمله التجسسي، ويجسّد أحد أبرز وجوه خصخصة القطاعات الأميركية الحكومية.

وتطلق عليه الصحافة الأمريكية اسم “وكالة المخابرات المركزية في الظل” أو الوجه المخصخص للسي آي إيه.

معظم خبراء مركز ستراتفور ضباط وموظفون سابقون في الاستخبارات الأمريكية.

وتعرض المركز لاختراق أمني، تسربت على إثرها أعداد ضخمة من المعلومات، ونشرتها ويكيليكس.