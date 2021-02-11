أنقرة (زمان التركية) – أجرت شركة متروبول للدراسات واستطلاعات الرأي التركية استطلاعا للرأي وجهت فيه للمشاركين سؤالا عن الدولة التي يرغبون هم أو أبنائهم في الدراسية بها.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه تظاهرات جامعة البوسفور، كشف مؤسس ومدير شركة متروبول، أوزر سنجار، عن نتائج استطلاع الرأي الأخير للشركة.

وذكر سنجار أن نتائج استطلاع الرأي كشفت عن رغبة 52 في المئة من الأتراك في الدراسة بالدول الغربية (ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة)، وأن 5 في المئة فقط يرغبون في الدراسة بالصين أو روسيا.

هذا واختار 23 في المئة من المشاركين في الاستطلاع ألمانيا للدراسة بها، بينما اختار 17 في المئة من المشاركين بريطانيا، وفضل 13 في المئة من المشاركين الولايات المتحدة.

في حين أن 4 في المئة من المشاركين فضلوا الدراسة في روسيا، بينما حصدت الصين 1 في المئة فقط من أصوات المشاركين.