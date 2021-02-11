أنقرة (زمان التركية) – قال زعيم المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، إنهم يرون عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي هدفًا رئيسيًا للبلاد.

كليجدار أوغلو بعث برسالة إلى قادة الأحزاب الأعضاء في الحزب الاشتراكي الأوروبي والسفراء الأتراك في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أكد فيها أنهم كحزب الشعب الجمهوري يرون عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي هدفًا رئيسيًا للبلاد.

وأضاف كليجدار أوغلو في رسالته أن مبدأ “السلام الدائم” هو أحد أهم مبادئ مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، وقد أصبح معيار السياسة الخارجية التقليدية.

وتابع: “السياسة الخارجية التي اتبعها رؤساء حزبنا السابقون تحملنا مسؤولية ضمّ تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، كممثلين لهذه السياسة الخارجية السلمية التقليدية. لذلك نرى أن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي هي الهدف الأساسي الذي سنسعى إلى تحقيقه دومًا”.

وعبر زعيم المعارضة التركية عن حزنه جراء عدم التلميح لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي خلال القمم التي عقدت في السنوات الأخيرة، حيث قال: “أشعر بالحزن الشديد، لأن اجتماعات دول الاتحاد الأوروبي التي تنعقد في وقتنا هذا تتضمن الحديث عن السياسة الخارجية لتركيا، دون التطرق إلى انضمامها لهذا الاتحاد”.

يذكر أن عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي كانت هدفًا إستراتيجا لحكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان أيضًا، لكنها تخلت عن الهدف بعد فضائح الفساد والرشوة التي طفت إلى السطح في 2013 حيث احتاجت للخروج عن المسار القانوني وإطار المعايير الأوروبية للإدارة وحقوق الإنسان والقضاء من أجل التمكن من التستر على تلك الفضائح من جانب، والتخلص من المعارضين لكي يؤسس أردوغان النظام الرئاسي الذي يكون فيه الرجل الأوحد.