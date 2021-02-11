أنقرة (زمان التركية) – سيشهد سعر لتر الديزل في تركيا زيادة بنحو 16 قرشا، وأوضح اتحاد ملاك محطات الطاقة والبنزين والغاز الطبيعي أن الزيادة المشار إليها لن تنعكس على أسعار المضخات.

وعبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، أعلن اتحاد ملاك محطات الطاقة والبنزين والغاز الطبيعي ارتفاع سعر لتر الديزل بنحو 16 قرشا اعتبارا من منتصف هذه الليلة.

واستدرك الاتحاد قائلاً بأن أسعار المضخات لن تشهد تغييرا نظرا لسداد هذه الزيادة من قيمة ضريبة الاستهلاك الخاص.

ويبلغ سعر لتر الديزل في إسطنبول 6.60 ليرة، بينما يبلغ في أنقرة 6.67 ليرة، وفي إزمير 6.74 ليرة.

هذا وتتفاوت أسعار شركات التوزيع بنسب بسيطة وفقا للمدينة والشركة الموزعة، وذلك بسبب الحرية التنافسية.