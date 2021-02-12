مينسك (زمان التركية) – انتقد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، أصحاب الهواتف الذكية، وأكد أن “الأشخاص الأذكياء، تحولوا منذ فترة طويلة إلى الأجهزة التي تعمل بالأزرار”.

وبرر رئيس بيلاروس دعوته هذه، بأن الهواتف الذكية تفسح المجال للتجسس على أصحابها.

وقال لوكاشينكو، في كلمة أمام جمعية عموم الشعب البيلاروسي: “استخدموا الهواتف الذكية وأجهزة أيفون رقم 12، اتصلوا بها، إذا كنت ترغبون بأن يراقبكم الأمريكيون بواسطة أجهزة أيفون هذه، ليعرفوا في كل دقيقة أين أنتم وماذا تفعلون هناك. إذا لم تستمعوا لما أقول لكم، قوموا بشراء هذه الأجهزة”.

وأشار رئيس بيلاروس إلى أن الأذكياء، بدأوا منذ فترة بعيدة بالعودة إلى الهواتف النقالة القديمة ذات الأزرار.

يوم أمس، بدأت في مينسك أعمال جمعية عموم الشعب البيلاروسي السادسة، وسيستمر عملها على مدى يومين.