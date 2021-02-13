أربيل (زمان التركية)- زعم حزب العمال الكردستاني أن 30 جنديًّا تركيًّا، “قتلوا” خلال الاشتباكات التي اندلعت بين عناصره المسلحة والقوات العسكرية التركية في شمال العراق.

تم الكشف عن ذلك عبر بيان أصدرته قوات الدفاع الشعبي، التي تعتبر الجناح العسكري للعمال الكردستاني، وأكدت المنظمة أنها ستكشف عن أسماء الجنود المقتولين في المستقبل القريب.

وادعى البيان الصادر مساء الجمعة أن وزارة الدفاع التركية تعمل على تشويه الحقائق وخداع الرأي العام بشأن العمليات الذي أعلنت تركيا أنها بدأت تنفذها بشمال العراق يوم الأربعاء الماضي.

ونقلت شبكة “رووداو” الكردية ومقرها كردستان العراق عن قوات الدفاع الشعبي (HPG) قولها إن أكثر من 30 جنديا تركيا قتلوا في الاشتباكات الدائرة بين الطرفين.

في حين قالت وزارة الدفاع التركية إن العملية الجديدة “مخلب النسر 2” انطلقت الليلة الماضية في منطقة “قارا” العراقية، وأن عناصر “حزب العمال” يتكبدون خسائر ملموسة، من دون إعطاء إحصاءات دقيقة.