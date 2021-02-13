أنقرة (زمان التركية)- ارتفع عدد السجناء في تركيا خلال العقد الأخير بمقدار 3.8 ضعفًا، كما ارتفعت معدلات الجريمة بشكل كبير وفقا لبيانات رسمية.

وكشف معهد الإحصاء أن عدد الأشخاص الذين دخلوا السجن خلال الـ11 عاما الأخيرة، ارتفع بمقدار 3.8 ضعف.

ووفقا لآخر بيانات منشورة في 2020 والخاصة بعام 2019، فإنه خلال 2019 دخل السجن 281 ألف و605 شخصا، وكان هذا الرقم 74 ألف و404 فقط خلال عام 2009.

كما يُلاحظ أن هناك زيادة كبيرة في الجرائم المرتكبة في مجالات السرقة والجرائم الجنسية والمخدرات والتهريب.

في عام 2009، كان عدد الذين دخلوا السجن بتهمة القتل 1.514، ليصل إلى 34 ألف 987 في 2019.

كما زادت الجرائم الجنسية 10 أضعاف ما كان عليه، ليرتفع من 562 إلى 5 آلاف 800، فيما زاد عدد المحكوم عليهم بالسرقة 7 ضعف، وعدد المحكوم عليهم بتهمة المخدرات 11 ضعف.

في 11 عاما، زاد عدد المسجونين بتهمة التهريب 9 ضعف من 935 إلى 8 آلاف 111، في حين زادت جرائم التزوير 5 أضعاف، والنهب 11 ضعفا، وجرائم المرور 15 ضعفا.