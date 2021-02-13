القاهرة (زمان التركية)ــ قال سامح شكري وزير خارجية مصر إن الهجوم التركي على “منتدى فيليا” غير مبرر ولا وزن له، وأن القاهرة لا تلتفت لذلك.

وفي مداخلة أمس الجمعة، مع برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامى عمرو أديب، قال وزير خارجية مصر “استغربت من تصريحات تركيا.. الاجتماع أكد أن الغرض التعاون والخير لشعوب الدول وليس مواجهة من أى أحد”.

أضاف سامح شكري: “نستغرب من رد فعل تركيا حيال المنتدى، ولكن هذا شئ لم نعطيه أى وزن أو التفتنا إليه”. وفق موقع اليوم السابع.

وكانت وزارة الخارجية التركية قالت في بيان تعليقا على “منتدى الصداقة” المنعقد الخميس في أثينا بمشاركة وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات الأردن وفرنسا، إنه “لا يمكن لأي منتدى لا توجد فيه تركيا المحورية في المنطقة والقبارصة الأتراك، أن يشكل آلية صداقة وتعاون ناجح وفعال من ناحية الاختبارات التي تواجهها المنطقة”.

أضاف البيان “لا يحق لمن تسبب في جر ليبيا إلى عدم الاستقرار من خلال احتضان الانقلابيين من أجل مصالحه الضيقة ومطالبه المتطرفة، ومن سعى لتشكيل حزام إرهابي قد يقسم سوريا والعراق، ومن صمت لسنوات على احتلال أراضي أذربيجان، أن ينتقد سياسات تركيا الإنسانية والقائمة على الإنصاف في المنطقة”.

واعتبرت الخارجية التركية أن المنتدى “يقوض جهود الاتحاد الأوروبي من أجل الاتحاد في البحر المتوسط”.

وزير خارجية مصر تطرق أيضا إلى المصالحة مع قطر، وقال: “نحن عندما نلتزم بوثيقة ونوقع عليها فدائما نحترم هذه الالتزامات ونوفيها، ومصر قامت بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع قطر وألغت حظر الطيران، وسعينا أن تقعد اللجان الثنائية للتباحث فيما بين الطرفين بخطوات محددة لتفعيل بنود اتفاق العلا”.

وأضاف سامح شكري: “نحن بصدد تحديد موعد الإجراءات الثنائية، وأيضا التقييم إلى أى مدى هناك التزام بالتعهدات وتنفيذها من قبل الجانب القطرى، نحن نرصد شكل يومي كل ما يذاع على القنوات الإعلامية من دولة قطر وهي موثقة، حتى تكون محل مراجعة”.