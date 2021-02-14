أنقرة (زمان التركية)- أغلقت السلطات الإمارتية فرع مطعم الشيف التركي، بوراق أوزدمير، في إمارة دبي.

ووفق ما أعلن مكتب دبي الإعلامي تم إغلاق فرع المطعم المعروف باسم “CZN Burak” بسبب انتهاكه إجراءات الوقاية من فيروس كورونا التي تطبقها إمارة دبي.

ولم يعلق حتى الآن الشيف التركي على إغلاق المطعم الخاص به في دبي.

وكان مطعم الشيف بوراق قد لاقى نجاحًا كبيرًا في دبي على الرغم من افتتاحه منذ فترة قصيرة، خاصة بعد ترحيب برج خليفة بافتتاح المطعم من خلال رسالة مضيئة وهذا ما حصد ملايين المشاهدات وكان أفضل دعاية للمطعم.

يذكر أن مطعم الشيف بوراق استضاف العديد من المشاهير حول العالم مثل لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو واللاعب ستيفن سيغال.

وقدم المطعم الخدمة لأكثر من 45 ألف شخص.