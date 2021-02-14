أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت قوات الأمن في تركيا رئيسة بلدية بكيرهان في ولاية باتمان، جوليستان سونوك، وستة من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

وشنت قوات الأمن حملات على منازل أعضاء وقيادات بحزب الشعوب الديمقراطي الكردي في باتمان من بينهم رئيسة بلدة بكيرهان، جوليستان سونوك.

وتبين أن الذين تم مداهمة منازلهم واعتقالهم هم مدير شعبة الحزب بالمدينة، مراد كيليتش، ومدير شعبة الحزب بالحي المركزي، تايفون جوناي، وعضو المجلس الشبابي، محمد أمين سلمان، وعضو مجلس بلدية توزلوك، شكران شوكتاك، وعضوي الحزب، سعاد أوزتاكين وسيد علي دوغان.

هذا وتم نقل المعتقلون السبعة إلى مديرية أمن باتمان، بينما لم يتضح بعد سبب اعتقالهم.

وفضلا عن حملة الاعتقالات التي تشن باستمرار ضد أعضاء حزب الشعوب الديموقراطي، يتعرض الحزب الكردي في الفترة الأخيرة لحملة يقودها حزب الحركة القومية تهدف للإغلاقه بدعوى علاقته بالإرهاب.