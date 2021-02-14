أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن حزب العمال الكردستاني قتل 13 شخصا سبق اختطافهم.

وقال خلوصي أكار “عثرنا علي جثث 13 مواطنا اختطفهم حزب العمال الكردستاني الإرهابي.. استشهد 12 منهم برصاص في رؤوسهم، والأخير برصاصة في الكتف”.

وينفذ الجيش التركي عملية عسكرية أطلق عليها (مخلب النمر 2) في منطقة كارا ودهوك شمال العراق، ضد عناصر حزب العمال الكردستاني.

الوزير لم يوضح مكان العثور على الجثث على وجه التحديد أو أسماء القتلى.

وتتهم أنقرة حزب العمال الكردستاني باختطاف الشباب وتجنيدهم إجباريا، لحمل السلاح ضد الدولة.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت أمس أنه منذ انطلاق العملية يوم الأربعاء الماضي قتل 48 عنصرا من العمال الكردستاني.

من جهة أخرى، زعم حزب العمال الكردستاني إنه قتل أكثر من 30 عسكريا من الجيش التركي، لكن أنقرة لم تقر بذلك، واتهم “الكردستاني” تركيا بشن حملة تضليل ضدهم.