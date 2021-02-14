أنقرة (زمان التركية)ـ قالت نتائج بحث أن 67 بالمائة من العاملين في مجال الرعاية الصحية تعرضوا للعنف مرة واحدة على الأقل أثناء عملهم.

وبتمويل من وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية أجرى اتحاد عمال الصحة الذاتية في تركيا بحثًا حول العنف في مكان عمل الأطقم الصحية.

وشارك ثمانية آلاف عامل صحي في البحث الذي تم إجراؤه بين الشهرين الثامن والعاشر من عام 2020، وتم التوصل لاستنتاجات مهمة بخصوص تواتر التعرض للعنف.

حمل البحث عنوان “العنف مشكلة مهمة تهدد سلامة حياة جميع الموظفين وتقلل من كفاءة عملهم في المؤسسات الصحية”.

وفقًا لهذه النتائج، تعرض 67 بالمائة من المشاركين لشكل من أشكال العنف مرة واحدة على الأقل أثناء تأدية العمل. جاء العنف اللفظي في المرتبة الأولى، يليه العنف النفسي والعنف الجسدي وكذلك العنف الجنسي.

قلق وخوف

وكان أكثر المتخصصين في الرعاية الصحية الذين تعرضوا للإيذاء الشديد هم فنيو الطوارئ الطبية، والسكرتارية الطبية، والعاملين في رعاية المرضى، وموظفي التوثيق الطبي، وحراس الأمن، والممرضات، وسائقي سيارات الإسعاف.

وذكر معظم الذين أفادوا بتعرضهم للعنف أنهم تعرضوا للعنف يوم الاثنين، وخلص إلى أن حوادث العنف زادت خلال ساعات الليل.

بينما ذكر 69.7٪ من المستجيبين أنهم بدأوا يرون العنف الصحي أمرا معتادا، وذكر 30.3٪ أنهم لا يجدون هذا طبيعية تحت أي ظرف من الظروف.

ذكر 84٪ من العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين تعرضوا للعنف أنهم تعرضوا باستمرار للقلق والخوف واليقظة، مما أثر سلباً على كفاءة عملهم.

يعتقد 87.5 بالمائة من المشاركين أنه يمكن منع العنف ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وفي حديث لوكالة الأناضول، قال رئيس الاتحاد، دولت سرت أن الدراسة أجريت لتحديد الوضع فيما يتعلق بالعنف ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية، والمساهمة في إنشاء سياسات العنف الخاصة بهم في أماكن العمل، وتسليط الضوء على التشريع من خلال الدراسات الأكاديمية.

بالإشارة إلى عدم وجود تمييز في العنف ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية، فإن العنف مشكلة شائعة لجميع المتخصصين في الرعاية الصحية والموظفين في مجال الرعاية الصحية.

وطالب دولت سرت من السلطات النظر في هذه الدراسة، والتي تكشف عن خطورة العنف ضد عمال الرعاية الصحية.

وقال “بحثنا سيوفر أيضًا البنية التحتية لاعتماد الاتفاقية رقم 190 بشأن “القضاء على العنف والمضايقات في مكان العمل” ، التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية في عام 2019.