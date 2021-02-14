أنقرة (زمان التركية)- قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى فاراناك، إن من سيقع عليه الاختيار لإرساله إلى الفضاء يجب أن يتم اختياره في غضون 5 أشهر.

وأوضح فاراناك أن العالم التركي الذي سيذهب إلى الفضاء لإجراء دراسات علمية سيكون نموذجًا يحتذى به للشباب.

وأضاف فاراناك: مواطننا الذي سنرسله سيكون لديه مهمة كبيرة. أولاً وقبل كل شيء، نحتاج إلى اتخاذ قرار بشأن الدراسة العلمية. وفقًا لطبيعة الدراسة، سيتم تحديد المجال الذي سيتم اختيار العالم منه. نريد تدريبه حتى عام 2023. نحن بحاجة إلى اختيار المواطن الذي سنرسله إلى الفضاء خلال 4-5 أشهر القادمة.

وتابع وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي: “بعد اتخاذ القرار، هدفنا هو أن يتلقى 2 أو 3 أشخاص هذه التدريبات. سنضمن حصولهم على تدريبات صعبة للغاية. تقدم روسيا والولايات المتحدة الأمريكية هذه التدريبات، نحن نتحدث عن تدريبات مكثفة للغاية. يحتاجون إلى تلبية الخصائص الفسيولوجية والنفسية، ويحتاجون إلى الحصول على تدريب أساسي على المركبات الفضائية.

سنختار المرشحين لدينا، ونرسلهم إلى التدريبات. بعد عامين من التدريب، سنرسل مواطنًا إلى الفضاء، وسنختار الشخص المناسب الذي يمكنه إنجاز المهمة العلمية “.

يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال خلال تصريحات له مؤخرا ا إن بلاده سترسل مركبة فضائية إلى القمر عام 2023.