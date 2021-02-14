أنقرة (زمان التركية) – زعم وزير الهجرة اليوناني، نوتيس ميتاراكيس، أن الادعاءات المتداولة بشأن صد قوارب اللاجئين في بحر إيجة هي جزء من استراتيجية تركيا لنشر أخبار كاذبة.

وشدد ميتاراكيس على رفضه الادعاءات حول إعادة قوارب اللاجئين إلى المياه الإقليمية التركية بشكل غير قانوني.

وخلال مقابلة مع صحيفة To Vima قال الوزي إن وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي وخفر السواحل اليوناني لم يرصدوا هذه الادعاءات المثارة، مؤكدا أن اليونان تحمي حدودها في إطار القانون الدولي والقيم الأوروبية.

جدير بالذكر أنه خلال الأشهر الماضية أعلنت العديد من وسائل الإعلام التركية وهيئات إغاثة اللاجئين أن خفر السواحل اليوناني قام بإعادة قوارب اللاجئين صوب المياه الإقليمية لتركيا بشكل غير قانوني.

وزعمت التقارير أن وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي متورطة في الأمر وأن فرقها كانت على مقربة من بعض هذه الوقائع غير أنها لم تتدخل لمنع حدوثها.

وكانت المنظمة الحقوقية Mare Liberum قد أعلنت الأسبوع الماضي أن العنف الممارس بحق اللاجئين في بحر إيجة شهد أبعاد جديدة، حيث رصد التقرير الذي أعدته المنظمة إعادة اليونان 9 آلاف و798 لاجئ إلى تركيا خلال العام الماضي.

وأضاف التقرير، الذي استند إلى روايات شهود عيان، أن خفر السواحل اليوناني كان العنصر الرئيسي في وقائع إعادة اللاجئين التي تمت بشكل ممنهج وغير قانوني مشيرا إلى تورط القوارب التابعة لوكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو أيضا بالأمر.