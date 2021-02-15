أنقرة (زمان التركية)ــ أقيل رئيس معهد الإحصاء التركي الهيئة التي تتهمها المعارضة بتزييف الحقائق ونشر أرقام وهمية حول البطالة والتضخم والنمو إرضاءا للرئيس رجب اردوغان.

ووفق ما جاء على الموقع الإلكتروني لهيئة الإحصاء التركية اليوم الإثنين، تم تعيين أحمد كورشاد دوسدوغرو رئيسًا بالإنابة. خلفا للرئيس السابق محمد جاهد شيرين.

وجاهد محمد شيرين تم تعينه في المنصب في مايو العام الماضي، وهو متزوج من إيليف إيسن، سكرتيرة زوجة الرئيس التركي أمينة أردوغان. وحضر أردوغان وزوجته حفل زفافهما كشاهدين على العقد.

رئيس الهيئة الجديد دوسدوغرو ولد في يوزغات عام 1978، وتخرج من جامعة الشرق الأوسط التقنية، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، قسم الاقتصاد عام 2004.

ومنذ عام 2017 يشغل منصب نائب رئيس هيئة الإحصاء، التي بدأ مسيرته فيها منذ عام 2009.

دوسدوجرو يتحدث الإنجليزية بطلاقة، وهو متزوج ولديه طفلان.

وتأتي إقالة رئيس هيئة الإحصاء التركية بعد أشهر قليلة من إقالة رئيس البنك المركزي التركي، والتي تبعها استقالة وزير المالية.

من جانبه علق زعيم حزب المستقبل أحمد داود اوغلو بالقول “تم فصل رئيس هيئة الإحصاء التركية بعد عام واحد” في المنصب.

أضاف داود أوغلوا الذي لطالما شكك في البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء “يبدو أن التلاعب بالأرقام، تشويه الحقائق لم يكن كافياً لحماية المنصب!”

وختم قائلا “لا يمكنك الاستمرار في تشويه الحقائق، لا يمكنك حكم البلد بالكذب!”.

وتتهم جميع أحزاب المعارضة في تركيا، هيئة الإحصاء التركية بإصدار بيانات غير واقعية تظهر الاقتصاد التركي في وضع جيد، لخدمة الأهداف السياسية لحزب العدالة والتنمية الحاكم.