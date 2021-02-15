أنقرة (زمان التركية)- هددت حركة “النجباء” الشيعية المدعومة من إيران، تركيا بسبب عملياتها العسكرية الجوية وتوغلها في الأراضي العراقية، وتوعدتها بمصير مشابه للقوات الأمريكية.

النجباء أصدرت بيانا قالت خلاله إن تركيا تخطط لاحتلال الأراضي من الموصل وحتى شنكال، مؤكدة أنه في حالة استمرار اعتداء أنقرة على الأراضي العراقية، فسيتم الرد عليهم بقسوة.

وأضاف البيان أنه إذا بقيت استجابة ومواقف المؤسسات الرسمية ضعيفة وغير فعالة تجاه الخرق التركي، فلن تكون هذه الانتهاكات الأخيرة.

ودعا البيان تركيا إلى الاعتبار من الولايات المتحدة، التي تفوقها في القوة وعدد الجنود.

وعلى مدار الشهور الماضية تعرضت قواعد عسكرية امريكية في العراق لهجمات صاروخية، فضلا عن الاعتداء على السفارة الأمريكية في بغداد.

وكانت تركيا أطلقت الأربعاء الماضي عملية مخلب النسر 2 العسكرية التي انطلقت في شمال العراق وأعلنت أمس الأول السبت انتهائها.

وتابع البيان: “على الحكومة والبرلمان العراقيين اتخاذ موقف ضد هذه الانتهاكات. وإلا فإن الشعب العراقي وداعمه سيتخذون موقفا من هذه القضية “.

وكان موقف الحكومة العراقية ضعيفا للغاية في الرد على عملية “مخلب النسر” التي انطلقت في يونيو الماضي ضد حزب العمال الكردستاني، وأتبعتها تركيا بعملية “مخلب النمر” التي تضمنت، مشاركة قوات على الأرض، ولا تزال مستمرة حتى الآن.

يذكر أن حركة النجباء هي من قوات الحشد الشعبي، الذي تشكل بدعوة من آية الله علي السيستاني، أحد المراجع الشيعية في العراق، بعد سيطرة داعش على العديد من المناطق في البلاد عام 2014.