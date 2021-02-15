أنقرة (زمان التركية)- تظهر دراسات أن شرب الماء مفيد للصحة، ويزيد الطاقة، ويجمل البشرة، ويسهل إنقاص الوزن، بل ويمنع السرطان.

ويوصي الخبراء بأن يحمل الناس معهم الماء دائمًا وأن يشربوا ثمانية أكواب، أو حوالي لترين، طوال اليوم. إذن، هل نستهلك ما يكفي من الماء؟

فيما يلي 10 علامات تدل على عدم شربك كمية كافية من الماء:

1- تعاني من جفاف الفم باستمرار

بمعنى أن استهلاك الماء ينعش إفرازات الأغشية المخاطية في الحلق والفم. لذلك يبقى فمك رطبًا مع اللعاب بشكل منتظم. إذا كنت تعاني من جفاف الحلق المستمر، يجب أن تشرب المزيد من الماء.

2- بشرتك أكثر جفافاً من الآخرين

بشرتك هي أكبر عضو في جسمك. لذلك، فهي تستهلك الكثير من الماء. إذا كنت لا تستهلك كمية كافية من الماء، فسوف تبدأ بشرتك في الجفاف. إذا كنت قد لاحظت مثل هذا الموقف، فعليك بالتأكيد اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

3- انت عطشان جدا

إذا جف لسانك عندما لاحظت أنك عطشان، فأنت بالتأكيد تشرب كمية أقل من الماء. انتبه أكثر لمحفزات جسمك واستهلك الماء على فترات متكررة، ولو شيئًا فشيئًا.

4- وجود جفاف في عينيك

نعم، شرب القليل من الماء يسبب أيضًا جفاف العين. بدون ماء، تصبح عيناك محتقنة بالدم وستشعر بالجفاف. إذا استمر هذا الوضع لفترة طويلة، فقد تتلف عينيك. من الأفضل أن تشرب الكثير من الماء.

5- غالبًا ما تعاني من آلام المفاصل

80٪ من أقراص العظام عبارة عن ماء. هذا يعني، إلى حد ما، ضمان أنه في حالة حدوث أي جفاف، سيبدأ الألم في عظامك. إذا كنت تعاني من آلام المفاصل المستمرة، فقد يكون ذلك بسبب شرب القليل من الماء.

6- بدأت كتلة عضلاتك في الانخفاض مؤخرًا

تحمل العضلات أيضًا مسطحات مائية كبيرة. شرب الماء قبل التمرين وأثناءه وبعده يفيد عضلاتك. بهذه الطريقة، يوفر جسمك نظام عمل أكثر صحة.

7- أمراضك تستغرق وقتا أطول من المعتاد

يسمح لك شرب الماء بإخراج السموم من جسمك باستمرار. يتم ترشيح أعضائك تمامًا مثل بعض الأجهزة. ومع ذلك، إذا لم تقم بتشحيم هذه الآلات بشكل كافٍ، فسوف تتوقف عن العمل. الماء لأعضائنا ما هو الزيت لأجزاء الماكينة. إذا كنت لا تستهلك كمية كافية من الماء، يتحول الجسم إلى الماء من مصدره الداخلي ولن تتعافى لفترة طويلة عندما تمرض.

8- تشعر بالتعب والخمول

إذا كان جسمك يعاني من الجفاف ، فسيبدأ في استعارة الماء الذي يحتاجه من دمك. هذا يقلل من معدل الأكسجين في الدم. يؤدي انخفاض معدل الأكسجين في الدم إلى الأرق والإرهاق.

9- معدتك تنشط باستمرار

يتسبب العطش في حدوث خدوش في المعدة وتشعر بالجوع. وهذا هو سبب حدوث حك المعدة الذي يسبب تناول الوجبات الخفيفة في الليل. عندما تلاحظ هذا الموقف، اشرب الماء.

10- صعوبات في الجهاز الهضمي

سبق أن ذكرنا أن العطش يفيد طبقة المخاط. ومع ذلك، فإن هذا لا يؤثر فقط على الحلق والفم، بل يؤثر على الجهاز الهضمي بأكمله، لأن الطبقة المخاطية موجودة في معدتنا وأجزاء كثيرة من أجسامنا. إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي، يوصي الخبراء باستهلاك المزيد من الماء.