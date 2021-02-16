أنقرة (زمان التركية) – أصدرت السلطات القضائية في تركيا قرارات بالسجن بحق 29 عسكريًا بين متقاعد وعامل في ولاية باليك أسير، ضمن سلسلة أحكام تصدر منذ عام 2016 وتقول المعارضة إن هدفها تصفية الجيش.

وقضت محكمة بسجن 29 من أصل 53 شخصا تم اعتقالهم في حملة أمنية بـ38 ولاية مركزها مدينة باليكسير وتم إخلاء المتهمين الآخرين البالغ عددهم 24 مع إخضاعهم للرقابة القضائية.

والعسكريين المعتقلين الـ 53 الصادر بحق بعضهم أحكام بالسجن اليوم كان من بينهم 16 تم فصلهم من عملهم وإثنين متقاعدين و36 في العمل من بينهم مقدم وضابطا صف و32 رائد ولواء، ووجهت لهم تهمة استخدامهم الهواتف العامة في إجراء اتصالات هاتفية وذلك ضمن التحقيقات التي تتولاها نيابة باليك اسير.

من جهة أخرى شنت قوات الأمن في الصباح حملات أمنية أسفرت عن اعتقال 13 شخصا من بينهم مقدمان وثلاثة مدرسين.

وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، قالت وزارة الدفاع التركية إنه منذ محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 فصل من الجيش 15 ألف و583 عسكريا في إطار تحقيقات حركة الخدمة بينما لا تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 جنديا.