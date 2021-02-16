أنقرة (زمان التركية) – كشفت دارسة أجراها مركز الأبحاث باتحاد الأعمال المعدنية، أن الحد الأدنى للجوع ارتفع إلى 2584 ليرة كما ارتفع الحد الأدنى للفقر إلى 8939 ليرة.

وتشير نتائج الدراسة بعنوان “الحد الأدنى للفقر والجوع”، لشهر يناير/ كانون الثاني الماضي إلى بلوغ حجم النفقات الشهرية اللازمة لحصول أسرة مؤلفة من أربعة أشخاص على التغذية السليمة نحو 2584 ليرة، بينما بلغ حجم النفقات اللازمة للأسرة بالإضافة إلى نفقات التعليم والصحة والمسكن والمواصلات والترفيه والتدفئة نحو 8939 ليرة.

جدير بالذكر أنه خلال الشهر نفسه من عام 2020 بلغ الحد الأدنى للجوع 2250 ليرة وبلغ الحد الأدنى للفقر 7782 ليرة. وفي ديسمبر/ كانون الأول من عام 2020 بلغ الحد الأدنى للجوع 2478 ليرة وبلغ الحد الأدنى للفقر 8570 ليرة.

وفي يناير/ كانون الثاني هذا العام بلغ حجم النفقات الغذائية الشهرية اللازمة لشاب بالغ للحصول على تغذية سليمة نحو 693 ليرة، بينما بلغت هذه النسبة نحو 669 ليرة للشابة البالغة ونحو 735 ليرة للمراهقين ما بين الخامسة عشر والثامنة عشر ونحو 486 ليرة للأطفال ما بين الرابعة والسادسة من العمر.

وبحسب هذه الإحصاءات فإن حجم النفقات الغذائية اللازمة يوميا لأسرة مكونة من أربعة أفراد يقدر ب86.14 ليرة، في حين يبلغ حجم النفقات اللازمة يوميا للحصول على الحليب ومنتجاته نحو 30 ليرة.

هذا وسجلت إزمير أعلى حد أدنى للجوع بواقع 2808 ليرة، بينما سجلت كل من هاتاي وقهرمان مرعش وعثمانية أقل حد أدنى للجوع بواقع 2384 ليرة.

وبعد زيادته مؤخرًا بلغ الحد الأدنى للأجور في تركيا 2825 ليرة للموظف، و3313 للموظف الذي لديه 3 أطفال، قبل الضرائب والرسوم. الأمر الذي يشير إلى فرق كبير بين ما يتقاضاه الموظف من أجر وما يجب أن يتقاضاه لتوفير احتياجاته الأساسية.

وبلغ معدل التضخم النقدي في تركيا لشهر ديسمبر الماضي إلى 14.60 بالمية.