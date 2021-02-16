أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي حديث عن حصول حزب العدالة والتنمية الحاكم على نسبة تأييد في الشارع التركي أقل من المعارضة.

ووفق استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة متروبول للأبحاث واستطلاعات الرأي، في يناير/ كانون الثاني الماضي، حصدت المعارضة تأييد 43 في المئة من المشاركين، بينما حصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على 37.2 في المئة، فيما بلغت أصوات من لم يحددوا موقفهم الانتخابي بعد 18.6 في المئة.

وعقب توزيع أصوات الناخبين الذين لم يحددوا موقفهم الانتخابي بعد يرتفع رصيد أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى 45.7 في المئة، بينما ارتفعت أصوات المعارضة إلى 52.8 في المئة.

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب أردوغان أعلن في عدة مناسبات أنه يرفض اللجوء إلى انتخابات مبكرة، ويقول مراقبون إن السبب في ذلك تراجع شعبية التحالف الحاكم في ظل الأزمة الاقتصادية التي تضرب تركيا.

وفاجئ أردوغان شعبه مؤخرًا بالإعلان عن رغبته في تغيير دستور تركيا الحالي بآخر جديد، فيما ينظر إلى دعوة أردوغان على أنها سعي لتثبيت أركان حكمه، بعد أن أسفر تعديل دستوري تم إجرائه في 2017 عن تحويل نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي.