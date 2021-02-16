أنقرة (زمان التركية) – قالت معلومات إن التحالف الدولي لمحاربة داعش بقيادة الولايات المتحدة يخطط لإقامة قاعدة عسكرية جديدة على الحدود بين تركيا وسوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان إن نحو 50 شاحنة محملة بالسلاح والمدرعات دخلت سوريا يوم الأحد، مفيدا أن التحالف الدولي يخطط لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة ضمن مثلث تركيا وسوريا والعراق.

ووفق المرصد يخطط التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لإقامة تلك القاعدة بمنطقة عين ديوار التي تقع مقابل بلدة جزرة التابعة لولاية شرناق جنوب تركيا وتعد أقرب نقطة بالجانب الشرقي للحدود التركية – السورية.

وتشير الادعاءات إلى أن الحافلات المحملة بالأسلحة والمدرجات والأجهزة العسكرية واللوجستية دخلت إلى سوريا عبر معبر الوليد الواقع على الحدود مع كردستان العراق.

وزعم المرصد السوري لحقوق الإنسان المقرب للمعارضة السورية، ومركزه لندن، استنادا إلى مصادر محلية أن الحافلات تقدمت صوب منطقة القامشلي السورية.

يأتي ذلك بينما تحاول تركيا زيادة نفوذها في منطقة شرق الفرات السورية، التي تتواجد بها قوات سوريا الديموقراطية حلفاء التحالف الدولي لمحاربة داعش.

وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان أن 11 شاحنة تابعة للتحالف الدولي دخلت إلى سوريا منذ مطلع العام الجاري.

وكانت مصادر المرصد زعمت دخول 45 شاحنة وسيارة عسكرية إلى سوريا عبر المعبر الحدودي نفسه في الثامن من فبراير/ شباط الجاري.

وتبين أن هذه القافلة توجهت إلى منطقة القامشلي أولا ومنها تفرّق إلى مناطق الحسكة ودير الزور.

وأثيرت أيضا مزاعم حول توجه 50 شاحنة إلى القواعد الواقعة في ريف الحسكة في السادس من الشهر الجاري.