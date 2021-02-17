القاهرة (زمان التركية)ــ عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في اتصال اليوم الأربعاء مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، عن تأييد جامعة الدول العربية للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا ودعمها لكافة الجهود المبذولة للوصول إلى تسوية متكاملة ووطنية خالصة للوضع في البلاد بمساراتها السياسية والعسكرية والاقتصادية.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط جدد تهنئته للمنفي على اختياره رئيساً للمجلس الرئاسي ولدبيبة على اختياره رئيساً لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة، وعبر لهما عن تطلعه لسرعة تنصيب المجلس الرئاسي وتشكيل الحكومة الجديدة وتوليهما مهام عملهما وفق ما أفضى إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي من نتائج.

كما أكد أبو الغيط على التزام الجامعة الكامل بمواصلة جهودها لمرافقة الأشقاء في ليبيا في كل ما يقومون به في سبيل استكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية وصولاً إلى إجراء الانتخابات الوطنية المقررة نهاية العام الجاري.

وأوضح البيان أن المنفي ودبيبة عبرا من ناحيتهما عن تقديرهما للدور الذي تقوم به الجامعة العربية دعماً لليبيا، وتطلعا للعمل مع أبو الغيط لتعزيز علاقات التعاون بين الجامعة والدولة الليبية في المرحلة المقبلة مساندةً للسلطة التنفيذية الجديدة ولكل ما يدعم من أمن واستقرار لليبيا ووحدتها الوطنية ويصب في تحقيق أهداف الجامعة والعمل العربي المشترك.