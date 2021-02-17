أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي أجرته مؤسسة جازيجي للأبحاث واستطلاعات الرأي، عن نتائج ملفتة بخصوص الرجل الثاني الذي يحظى بثقة أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد الرئيس رجب أردوغان.

وخلال استطلاع الرأي المشار إليه تم سؤال المشاركين عن الشخصيات التي يثقون بها وينال إعجابهم داخل حزب العدالة والتنمية باستثناء الرئيس التركي ورئيس الحزب، رجب طيب أردوغان.

وجاء وزير الداخلية، سليمان صويلو نائب رئيس الحزب، بالمرتبة الأولى في استطلاع الرأي الخاص بشهر يناير/ كانون الثاني.

وحظي سليمان سويلو بأصوات 24 في المئة من أنصار تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، بينما جاء وزير الصحة، فخر الدين كوجا، في المرتبة الثانية بواقع 15 في المئة من الأصوات.

وأفاد 22 في المئة من المشاركين أنه لا يوجد أي سياسي ينال إعجابهم باستثناء أردوغان.

ومن اللافت أن سليمان صوليو رغم حصولة على النسبة الأعلى في اسطلاع الرأي إلا أنه ليس هناك توافق كبير عليه.

وأعاد تصدر وزير الداخلية للقائمة إلى الأذهان الادعاءات المتعلقة عن التنافس الشديد بين صويلو وصهر أردوغان، وزير المالية المستقيل العام الماضي من منصبه في الحكومة والحياة السياسية برات ألبيراق. ولم ينف كلا الطرفين صحة تلك الادعاءات.