أنقرة (زمان التركية) – تعرض للاعتقال عضو بحزب العدالة والتنمية أصر على الترشح لرئاسة شعبة الحزب الحاكم في ولاية طرابزون شمال تركيا رغم ترشيح الرئيس رجب أردوغان شخصية أخرى لشغل المنصب.

الشرطة اعتقلت متين كايا، قبل مؤتمر الحزب مباشرة بزعم وجود قرار بتوقيفه بتهم “التهديد” و”الإهانة” و”التسبب في إصابات بسيطة” و”الإضرار بالممتلكات العامة.

ومن المقرر عقد مؤتمر حزب العدالة والتنمية اليوم في طرابزون بمشاركة الرئيس أردوغان.

وكان متين سبق وأن أعلن عدم انسحابه من الترشح على الرغم من ترشيح أردوغان عضو الحزب سزجين مومجو لرئاسة شعبة الحزب بمدينة طرابزون.

وكانت السلطات التركية قد عرقلت المؤتمر الصحفي، الذي سعى متين لعقده، ولم تسمح له الولاية بعقد مؤتمر صحفي بجمعية الصحفيين.

وفي تصريحاته لموقع إخباري محلي أفاد متين أنه ابن المدينة وأن نضاله هو نضال لإقرار الحقوق والعدل وتسليط الضوء على رغبات واحتياجات وتوقعات أعضاء الحزب ولجانه قائلا: “لم ولن اتراجع أبدا عن مواصلة النضال على الرغم من كل العراقيل”.