أنقرة (زمان التركية)ـــ أعلنت السلطات التركية اعتقال ثلاثين مشتبهًا بهم صدرت بحقهم مذكرة اعتقال في أسطنبول، بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة، فيما لم تكن المضبوطات التي أعلن عنها تشمل السلاح أو المخدرات كما هو معتاد عند الإعلان عن ضبط المجرمين والعناصر الإرهابية، حيث الأمر يكون مختلفًا تماماعندما يتعلق بأفراد حركة الخدمة.

وفي نطاق تحقيقات ضد حركة الخدمة فتحها مكتب المدعي العام في اسطنبول، صدر قرار اعتقال بحق 31 مشتبهًا باعتبارهم كمديرين وأعضاء في مجموعات مهنية مختلفة ينتمون إلى حركة الخدمة.

فرق مديرية فرع مكافحة الإرهاب بشرطة إسطنبول ألقت القبض على 30 من المشتبه بهم في عملية متزامنة في 29 عنوانًا في مناطق مختلفة.

وقالت الشرطة إنها صادرت من المعتقلين 17 ألفًا و 515 يورو و 6 آلاف و 950 ليرة و 3 دولار و 2 كتاب.

ومنذ محاولة انقلاب عام 2016 حملات اعتقال وفصل تعسفي من العمل واسعة النطاق.

وتتهم السلطات التركية حركة الخدمة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف يوليو 2016، في حين أن المعارضة تقول بأنها كانت مدبرة من قبل أردوغان وحلفائه من القوميين اليمينيين واليساريين (حزب الحركة القومية وحزب الوطن) من أجل التخلص ممن سيقفون أمام تأسيس نظام استبدادي جديد.