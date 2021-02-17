أنقرة (زمان التركية)- رفع نادي جلطة سراي التركي، دعوى قضائية ضد غريمه فنربخشه بسبب الأحداث التي وقعت عقب مباراة الديربي التي أقيمت في 6 فبراير الماضي.

وبحسب البيان الصادر عن نادي الأسود “جلطة سراي”، طُلب فرض عقوبات على فنربخشه في إطار القانون رقم 6222 بشأن منع العنف والاضطراب في الرياضة فيما يتعلق بالأحداث التي جرت في مباراة الديربي.

في الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري الممتاز، انتصر غلطة سراي على فنربخشة 1-0 وصعد إلى الصدارة. بعد المباراة، نشر فنربخشة عدة تغريدات استفزازية ضد غلطة سراي.

وقال نادي جالطة سراي إن اتهامه يستند إلى المواد التالية من القانون:

1- المادة 22 من القانون رقم 6222 بشأن تعابير “النفاق” و “المكر الشرقي” التي أدلى بها ضد أنصار جالطة سراي على قناة تلفزيونية.

2- الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 6222 بشأن جرائم استقبال وقبول المتفرجين لمناطق المنافسة والرحلات البحرية خلافًا لأحكام قانون مجلس الإدارة ومسؤوليه.

3- الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 6222 لتحديد هوية الأنصار الذين يرتكبون خطابات وأفعال تشهير، ومعاقبتهم بتهمة القذف.

4- بسبب انتهاك فناربهتشه للالتزامات الواردة في الفقرة الرابعة من المادة 5 من القانون رقم 6222، فرض عقوبات جزائية على المعنيين وفقًا للفقرة الثانية من المادة 21 من القانون.