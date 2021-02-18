أنقرة (زمان التركية)- نشر الشيف التركي، بوراك أوزدمير، مقطع فيديو له وهو يحلق في سماء دبي.

وعلى حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، نشر الشيف بوراك مقطع له وهو يستمتع بالانزلاق من أعلى برج “دبي مارينا” على ارتفاع 170 متر عبر حبال طويلة ممدودة في الهواء.



وشاهد الفيديو الذي نشره بوراق ما يقرب من 7 ملايين شخص حول العالم.

وكان من اللافت أن الفيديو جاء عقب قرار السلطات الإماراتية إغلاق مطعم بوراق في دبي، بسبب انتهاكه التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا التي تطبقها الإمارة.

وتحظى مقاطع الفيديو والصور التي ينشرها بوراق على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي على ملايين من علامات الاعجاب، حيث لدى الشيف التركي ما يقرب من 21 مليون متابع على انستجرام.

يشار إلى أن تكلفة التحليق في الجو من خلال حبال التزلق تبلغ 650 درهم إماراتي.

يذكر أن مطعم بوراق قد استضاف العديد من مشاهير العالم، مثل لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو واللاعب ستيفن سيغال.

https://www.instagram.com/p/CLWfDwQn6Ai/