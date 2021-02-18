أنقرة (زمان التركية)- بعد 20 عاما من التواجد في تركيا، قرر عملاق السيارات الألماني “Farhym” الانسحاب من تركيا.

شركة السيارات الألمانية Hymer-Leichtmetallbau Farhym التي لديها منشآت إنتاج في منطقتين بتركيا، باعت حصصها كاملة لشركة “Makel Yalıtım” التركية للاستثمار.

وبحسب المعلومات، فإن Farhym الألمانية، التي قررت الانسحاب العام الماضي، كانت تجري محادثات مع ثلاث شركات ترغب بشراء أسهمها، وفي النهاية قرر تحويلها لشركة “ماكال”.

وجاء العملاق الألماني إلى تركيا عام 2003، وكان ينتج حلولاً متكاملة للمركبات التجارية في التصميم الداخلي. يقع المقر الرئيسي في ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية على الحدود السويسرية.

أما شركة “ماكال” التركية، التي تستعد للاستحواذ على أسهم الشركة الألمانية، مقرها أنقرة. تأسست عام 1997، وتقوم بتصنيع قطع غيار لقطاعات مثل السيارات ومعدات البناء والتشييد والتعبئة والتغليف.