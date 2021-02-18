أنقرة (زمان التركية)ــ أعلنت السلطات التركية الخميس، القبض على 8 من مشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي، بولاية أضنة جنوب البلاد.

ونفذت فرق فرع مكافحة الإرهاب بمديرية أمن أضنة عملية أمنية بدعم من شرطة العمليات الخاصة استهدفت 9 مشتبه بهم، 5 منهم سوريون و4 عراقيون.

وقالت مديرية أمن أضنة إن المشتبه بهم إنهم ناشطون في تنظيم داعش ويروجون له على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتم اعتقال 8 مشتبه بهم من منازلهم ومصادرة مواد رقمية بعد عمليات تفتيش.

ووفق بيان نقل المشتبه بهم، الذين تم فحصهم من قبل وحدة الطب العدلي في أضنة، إلى مركز الشرطة. ولا تزال محاولات القبض على المشتبه به التاسع مستمرة.