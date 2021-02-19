أنقرة (زمان التركية) – بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان عبر مكالمة هاتفية أعمال مركز المراقبة في إقليم قره باغ، والاستقرار في سوريا وليبيا.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة التركية، أنه “خلال المحادثات (بين الرئيسين الروسي والتركي) تمت مناقشة الخطوات لتحسين العلاقات بين تركيا وروسيا، فضلا عن القضايا الإقليمية، وقال الرئيس أردوغان إنه يمكن للخبراء الأتراك والروس أن يجتمعوا مع نظرائهم الأذربيجانيين من أجل زيادة كفاءة مشاريع إعادة بناء خطوط النقل في إقليم قره باغ”.

ولفت الرئيس التركي، بحسب البيان، إلى أن مركز المراقبة التركي الروسي في قره باغ يؤدي مهامه بنجاح ويجب بذل المزيد من الجهود المشتركة في كافة المجالات لضمان استمرار وقف إطلاق النار.

من جانب آخر أكد الرئيس أردوغان على أهمية تسوية المسألة السورية وشدد على وجوب عدم إضاعة فرصة السلام والاستقرار في ليبيا.