أنقرة (زمان التركية) – سجلت أسعار الخضروات الورقية هذا الأسبوع أعلى ارتفاعا في الأسعار بالأسواق الشعبية والمحلات التجارية في تركيا.

وفي ولاية قيصري سجل الخس خلال هذا الأسبوع أعلى ارتفاعا في أسعار الخضروات الورقية.

وارتفعت أسعار الخس بنحو مئة في المئة، حيث سجل الخس هذا الأسبوع 4 ليرات بعدما كان يبلغ سعره الأسبوع الماضي نحو ليرتين.

من جانبه أوضح أحد الباعة ويدعى رجب بالي أنه بالنظر إلى العام الماضي يتبين أن الأسعار لا زالت كما هي وأن الخس فقط هو من سجل زيادة بنسبة تبلغ ليرة أو ليرتين، قائلا: “أسعار السلع ليست مرتفعة. هذه الأسعار طبيعية بالنظر إلى تكلفة الزراعة والنقل. المنتجات الأخرى كالطماطم والبطاطس تبلغ أسعارها 5 ليرات وهو سعر مناسب. عند مقارنة الأسعار بالأسواق الشعبية وبالمحلات التجارية يتبين أن أسعار الأسواق المحلية أقل من أسعار المحلات التجارية بنحو 35 في المئة”.

وضع الزبائن صعب

وأضاف رجب أن سعر الجزر يبلغ 3 ليرات، بينما يبلغ سعر الخضروات الورقية كالجرجير والشبت والحميض نحو ليرة واحدة ويبلغ سعر الخس 4 ليرات والبصل 3 ليرات والسبانخ والكرات ليرتين.

هذا وأكد رجب أن المشترين يعانون من وضع مادي صعب بسبب جائحة كورونا.