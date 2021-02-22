أنقرة (زمان التركية)- قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، فيما يبدو أنها زلة لسان أنه ضد محاسبة اللصوص.

خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية في ولاية إزمير غرب تركيا، قال أردوغان: “نرفض تصفية الحسابات ومحاسبة اللصوص والمغتصبين”.

وفي سياق منفصل، دافع أردوغان عن صهره وزير المالية المستقيل بيرات ألبيراق الذي انخفضت في عهده قيمة الليرة وارتفع معدل التضخم وقال: “أكبر مشكلة واجهت وزير الخزانة والمالية السابق بيرات ألبيراق هي صفة (صهر الرئيس) التي حجبت اجتهاده ونجاحه”. في إشارة إلى هجوم المعارضة المتكرر عليه، واعتباره غير جدير بالمنصب.

وأكد أردوغان أن ألبيراق كان في طليعة نضاله، وله الدور الهام في التوقيع على مشاريع ذات أهمية كبيرة، وله مكانة كبيرة في قلب الإنجازات التي حققتها البلاد في مجال الطاقة.

وأضاف الرئيس التركي أنه في الفترة التي عانت فيها سلاسل التوريد العالمية، وفي ظل ظهور مشاكل الإنتاج في الاقتصاد العالمي. كانت تركيا من أقل المتضررين بفضل التدابير السريعة والفعالة التي تم اتخاذها تحت مسؤولية ألبيراق.